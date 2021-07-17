غرداية والمنيعة تسجلان رقما قياسيا تاريخيا لاستهلاك الطاقة الكهربائية

كشفت شركة توزيع الكهرباء والغاز، أن ولايتا غرداية والمنيعة سجلتا رقما قياسيا تاريخيا للاستهلاك اليومي للطاقة الكهربائية.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن الشركة، فقد بلغت ذروة الاستهلاك الى 262 ميغاواط من مجموع 460 ميغاواط موفرة بغرداية، و54 ميغاواط من مجموع 102 ميغاواط بالمنيعة.

وأوضح المكلف بخلية الاتصال، يحيا عباس، انه منذ مطلع شهر جويلية الجاري شهد جنوب البلاد موجة حر شديدة أدت إلى زيادة استهلاك الكهرباء.

مضيفا إن هذا الاستهلاك الطاقوي شهد زيادة بنسبة 52 في المائة بغرداية و53 في المائة بالمنيعة مقارنة بسنة 2020.

وتسبب استخدام أجهزة التكييف وكذا أجهزة التبريد الأخرى، إضافة إلى مضخات المياه للاستهلاك واحتياجات الري بسبب ارتفاع الحرارة وكذلك الإنارة، بارتفاع استهلاك الكهرباء.

هذا وأطلقت شركة توزيع الكهرباء والغاز بغرداية برنامجا لتعزيز وتحسين شبكة توزيع الكهرباء عبر جميع مناطق الولاية بقيمة مالية تقدر ب 200 مليون دج.

وارتكز البرنامج على انجاز شبكة بطول 39 كلم من الخطوط الكهربائية 24.38 كلم منها ذات الضغط المتوسط و14.62 كلم ذات الضغط المنخفض وتركيب 13 محولا كهربائيا.