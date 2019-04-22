غرداية: وضع مشروع تحويل شبكة توزيع الغاز الطبيعي بالقرارة حيز التشغيل

تم وضع حيز التشغيل، مشروع تحويل شبكة توزيع والتموين بالغاز الطبيعي بمدينة القرارة، حسب مديرية توزيع الكرباء والغاز بالولاية.

وحسبما أفادت اليوم الإثنين، خلية الإتصال لمديرية مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، في بيان لها، جرى تجسيد هذه العملية بعد إنجاز شبكة توزيع، بأكثر من 14 كلم.

ويستفيد من هذه العملية، 8500 زبونا بمدينة القرارة، والتي ظلت تتمون إلى حد الآن بالشبكة العمومية لتوزيع غاز البروبان.

وتطلب هذا المشروع لتوزيع الغاز الطبيعي، الذي كان قد أطلق في جويلية 2018، استثمارا إجماليا بقيمة 94 مليون دج .

ويتوخى من عملية التحويل، عصرنة وتدعيم الشبكة الحالية بما يستجيب للمعايير العالمية للأمن.

وتهدف العملية، إلى ترقية الظروف المعيشية للسكان من خلال استعمال الغاز الطبيعي كمورد حراري، عوضا عن غاز البروبان الباهض التكاليف.

وسيقلص هذا المشروع من تكاليف توزيع الغاز بهذه المنطقة، وكذا تجنب التنقلات المضنية لشاحنات نقل غاز البروبان، وأيضا تفادي أخطار الحوادث.