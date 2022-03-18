غرداية : وفاة امرأة وإصابة اثنين اثر حادث انقلاب سيارة في منحدر

لقيت إمرأة حتفها فيما اصيب اثنين أخرين في حادث مرور وقع اليوم بمدخل مدينة غرداية من الجهة الجنوبية.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث بالمنحدر الذي يؤدي إلى مدخل مدينة غرداية من الجهة الجنوبية.وتمثل في انقلاب سيارة سياحية من نوع اكسنت و اصطدامها بجدار.

خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 49 سنة. و إصابة شاب و امرأة أخرى بجروح. لتتدخل علي الفور مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل الضحايا الي مستشفي ترشين ابراهيم. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيق معمق في ملابسات الحادث المميت.

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أصيب شخص بجروح إثر حادث وقع اليوم على مستوى حي 400 مسكن الصفصاف بلدية عنابة. وتمثل في انحراف سيارة من نوع بيجو 207 وسقوطها في حفرة. المركبة سقطت في حفرة تخص أشغال قنوات صرف المياه بعمق يفوق 5 متر.

الحادث خلف إصابة السائق بجروح خفيفة على مستوى الرأس والرقبة وحالته مستقرة بعد نقله للمستشفى الجامعي إبن رشد من قبل وحدات الحماية المدنية التي تدخلت على الفور لاخراجه من الحفرة.

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