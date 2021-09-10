غرداية: وفاة امرأة وجرح 3 آخرين في حادث مرور

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنيه حاسي الفحل اليوم الجمعة، على الساعة 06:45 بالطريق الوطني رقم 01. حوالي 35 كلم اتجاه ولاية المنيعة. من أجل انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وخلف الحادث وفاة في عين المكان من جنس أنثى 32 سنة و3 مصابين. لديهم جروح متعددة وفي حالة صدمة. حيث تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى حاسي الفحل. ووضع المتوفية بمصلحة حفظ الجثت.

وجددت الحماية المدنية النصائح لمستعملي الطريق بالمزيد من الحيطة والحذر وتقليل السرعة. وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين.