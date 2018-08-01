غرداية : وفاة امرأة و إصابة 8 آخرين في اصطدام سيارتين
بقلم عاصم بوخاري/وافي مهاجري
تسبب اصطدام سيارتين الأولى من نوع بيكانتو و الثانية من نوع بيجو 206 على بعد 40 كلم من مدينة زلفانة اتجاه ولاية ورقلة في وفاة امرأة و إصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية التي قامت بأسعاف الجرحى و نقلهم إلى عيادة زلفانة فيما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق في الحادث
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