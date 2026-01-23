غرداية: وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور ببريان

شهدت ولاية غرداية مساء أمس، حادث مرور مأساويا بالمكان المسمى حي باسة ببلدية بريان، إثر اصطدام دراجة نارية بشاحنة ذات مقطورة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدات المختصة على الساعة 21سا17د فور تلقي نداء الاستغاثة. حيث أسفر الحادث عن وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة. وتم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث.

كما تم إسعاف شخص آخر أصيب بجروح بليغة، ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى بريان لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

وقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا ميدانيا من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.