غرداية: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان كانا على متن دراجة نارية حتفهما سهرة أمس الجمعة في حادث مرور بالقرب من مدينة بريان على بعد 70 كم شمال شرق ولاية غرداية.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد سجل الحادث في الطريق الولائي رقم 33 الرابط بين بلديتي بريان والقرارة على بعد 20 كلم شرق بريان عندما اصطدمت سيارة نفعية بدراجة نارية تقل شخصين في سن العشرين اللذين توفيا في مكان الحادث.

وقام أعوان الحماية المدنية على إثره بنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بريان، كما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث و تحديد أسبابه.