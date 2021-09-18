غرداية: وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمنيعة، غرداية، على الساعة الخامسة صباحا من نهار اليوم السبت، في حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحرف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 51 حوالي 62 كلم إتجاه ولاية تميمون.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان يبلغ 20 سنة. وإصابة إثنين 20و29 سنة لديهما جروح وكسور متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى المنيعة. بينما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثت بذات المستشفى.

وجددت الحماية المدنية النصائح بالمزيد من الحيطة والحذر وتقليل السرعة وتطبيق جميع قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحكم وأرواح الآخرين.