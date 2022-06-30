غرداية: وفاة شخص وإصابة زوجته وأبنائه بعد انفجار قارورة غاز

تسبب إنفجار قارورة غاز داخل منزل بأحد المخيمات ببلدية المنصورة إلى سقوط سقف البيت على عائلة تتكون من رب العائلة و زوجته و ثلاثة أطفال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخل المواطنون بمجرد سماع الإنفجار، وقاموا بنقل

الأطفال الثلاثة و الزوجة إلى عيادة عين اللصيق قبل وصول عناصر الحماية المدنية. التي قامت باستخراج الأب من تحت الأنقاض في حالة حرجة ليتم نقله إلي العيادة أين فارق الحياة.

هذا فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيق معمق في أسباب و ملابسات الحادث الأليم