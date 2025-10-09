غرداية: وفاة طفلة في حادث مرور مأساوي

شهد الطريق الرئيسي المحاذي لمسجد الرحمات بحي لاسيتي بلغنم بولاية غرداية، حادث مرور مأساوي أودى بحياة طفلة صغيرة تدعى (ح. إ) البالغة من العمر أربعة سنوات في واقعة أليمة هزت مشاعر سكان الحي وخلفت حالة من الحزن العميق.

وحسب ما أفاد به شهود عيان، فإن الحادث وقع عندما حاولت الطفلة عبور الطريق. قبل أن تصطدم بها سيارة كانت تسير بسرعة عادية، في حادث غير متعمد تسبب في إصابتها بجروح بليغة.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية فور وقوع الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية بعين المكان. ونقلت الطفلة على وجه السرعة إلى المستشفى غير أن القدر لم يمهلها طويلا. لتفارق الحياة متأثرة بإصاباتها الخطيرة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور