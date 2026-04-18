غرداية.. وفاة 3 أشخاص اختناقا داخل نفق

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية غرداية، صباح اليوم السبت، من أجل عملية إخراج 03 ضحايا كانوا محصورين داخل نفق من الطين بطول حوالي 15 مترا، بمنطقة قور العودة حوالي 35 كلم اتجاه المنيعة، ببلدية ودائرة المنصورة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث خلّف وفاة 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة). جراء استنشاقهم لغاز منبعث من مولد كهربائي أثناء عملية الحفر، تمّ تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

