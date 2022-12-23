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غرداية: وكيل الجمهورية يفتح تحقيق في قضية وفاة عائلة اختناقا بالغاز

بقلم عاصم بوخاري
غرداية: وكيل الجمهورية يفتح تحقيق في قضية وفاة عائلة اختناقا بالغاز
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أمر وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية بفتح تحقيق معمق في حادثة وفاة عائلة تتكون من أربعة أفراد وهم الاب والام وطفلين بالغاز.

و أسدى وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أوامر الي  الضبطية القضائية بفتح تحقيق في الحادث الأليم بمنطقة 150 مسكن ببلدية العطف بولاية غرداية ،  مع تسخير المصالح التقنية لمؤسسة سونلغاز بالتنسيق مع الحماية المدنية لإجراء معاينة تقنية لقناة توصيل الغاز وجهاز التدفئة قصد التأكد من توفر معايير السلامة لهذه الأجهزة

رابط دائم : https://nhar.tv/UwD3v
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