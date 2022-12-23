غرداية: وكيل الجمهورية يفتح تحقيق في قضية وفاة عائلة اختناقا بالغاز
بقلم عاصم بوخاري
أمر وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية بفتح تحقيق معمق في حادثة وفاة عائلة تتكون من أربعة أفراد وهم الاب والام وطفلين بالغاز.
و أسدى وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أوامر الي الضبطية القضائية بفتح تحقيق في الحادث الأليم بمنطقة 150 مسكن ببلدية العطف بولاية غرداية ، مع تسخير المصالح التقنية لمؤسسة سونلغاز بالتنسيق مع الحماية المدنية لإجراء معاينة تقنية لقناة توصيل الغاز وجهاز التدفئة قصد التأكد من توفر معايير السلامة لهذه الأجهزة
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