غرداية: 18 شهر حبسا نافذا لشخصين بتهمة المضاربة في مواد غذائية بالقرارة

أدانت محكمة القرارة بولاية غرداية شخصين بـ 18 حبسا نافذا بتهمة المضاربة في مواد أساسية واسعة الإستهلاك.

وفي بيان لوكيل الجمهورية لذي محكمة القرارة و علي اثر متابعة ثلاث أشخاص بتهم المضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الإستهلاك. أدانت هيئة المحكمة متهمين إثنين بـ 18 شهر حبس نافذة مع أمر بإيدعهما الحبس بالجلسة. عن طريق المثول الفوري مع مصادرة البضاعة المحجوزة و وسيلة النقل المستعملة وبراءة المتهم الثالث.

للعلم أن قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة رقم 21/15 الصادر في 28/12/2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجناً والسجن المؤبد. إذا ارتكبت في إطار جماعة منظمة