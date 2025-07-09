غرداية: 3 جرحى إثر حادث مرور ببريان
بقلم بدر الدين قوميري
تسبب حادث مرور وقع اليوم الأربعاء، في إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة ببريان ولاية غرداية.
و تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بريان من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01. حوالي 13 كلم اتجاه ولاية الأغواط بالمنطقة المسماة النصيرة.
يتمثل الحادث في انحراف و انقلاب سيارة سياحية، خلّف إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم 42 و69 و84 سنة. لديهم إصابات وجروح متفاوتة الخطورة وفي حالة صدمة تم اسعافهم في عين المكان. و نقلهم إلى مستشفى 60 سرير ببريان. أما الخسائر المادية تمثلت في تحطم كلي للسيارة.
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