غرداية.. 3 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين بالقرارة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقرارة، اليوم الخميس، إثر حادث مرور خطير بالمنطقة المسماة حوض الحصان، على الطريق الرابط بين القرارة وبريان بولاية غرداية.

الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين، الأولى من نوع “تويوتا ياريس” والثانية “بيجو إكسبار”، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، أعمارهم 18، 38 و59 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وقدمت فرق الإسعاف التابعة للحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان. قبل نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى 120 سريرًا بالقرارة لمواصلة العلاج اللازم.

وخلّف الحادث أضرارا مادية جسيمة تمثلت في تحطم شبه كلي للسيارتين المتصادمتين.