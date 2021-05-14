غرداية: 3 قتلى و3 جرحى من عائلة واحدة في حادث مرور

تسبب اصطدام سيارة من نوع اكسنت بشاحنة علي بعد 10 كلم من منطقة النوميرات تجاه بلدية المنصورة في وفاة ثلاثة ضحايا من عائلة واحدة.

ويتعلق الامر بالأب وطفلين يبلغا من العمر 8 و13 سنة توفيا بعد نقلهما الى المستشفى نتيجة الإصابات الخطيرة إضافة إلى 3 جرحى منهم الام التي أصيبت بكسور وطفلين آخرين.

هذا وتدخلت وحدة الحماية المدنية ببونورة علي جناح السرعة اين تم نقل الضحايا الي مستشفى ترشين ابراهيم ابراهيم

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق معمق في الحادث الأليم

هذا كما سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور ثاني اثر اصطدام ثلاثة سيارات دفعة واحدة بمنطقة بونورة اين تم إسعاف الضحايا في الموقع نتيجة الصدمة فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق ثاني