غرداية.. 5 جرحى في اصطدام بين سيارة وشاحنة بالمنصورة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمنصورة، اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 01 على بعد نحو كيلومترين باتجاه حاسي الفحل.

الحادث تمثل في انحراف واصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 12 و 62 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان قبل تحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بعين اللصيق لتلقي العلاج.

وسجلت الحادثة أيضا خسائر مادية تمثلت في تحطم الجهة الأمامية للسيارة السياحية.