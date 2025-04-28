غرداية .. نجاح أوّل عملية استئصال ورم سرطاني بالكبد والقنوات الصفراوية بتقنية حديثة

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى ولاية غرداية، تم بنجاح إجراء عملية استئصال ورم سرطاني على مستوى الكبد والقنوات الصفراوية، باستعمال جهاز متطوّر يستخدم لأول مرة على المستوى الوطني.

وقد تمت العملية بمستشفى 120 سريراً بدائرة القرارة. مستفيدة من التجهيزات الحديثة التي دعم بها المستشفى مؤخرا. ضمن برنامج دعم حصة العمليات الجراحية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية أنجزت في إطار برنامج التوأمة الطبية. إذ حلّ فريق طبي مختص في الجراحة العامة من مستشفى 1 نوفمبر بوهران. مساهمين بخبراتهم الطبية العالية، إلى جانب الطاقم المحلي، في إنجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق.

ويمثّل هذا الإنجاز خطوة نوعية نحو تعزيز الخدمات الصحية بولاية غرداية وفتح آفاق جديدة لعلاج أمراض معقدة محلياً، دون الحاجة إلى تحويل المرضى إلى ولايات أخرى.