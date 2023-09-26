غرداية.. BRI يحجز 58500 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للترويج

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI في اطار الاجراءات الامنية المصاحبة لاحتفالات المولد النبوي الشريف. من حجز 57652 وحدة من المفرقعات والالعاب النارية الموجهة للبيع و الترويج

تفاصيل هذه النتائج، جاءت إثر تنظيم خرجات ميدانية لقوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل BRI لمحاربة ظاهرة بيع المفرقعات والألعاب النارية. واستغلالا لمعلومات مفادها عرض وبيع المفرقعات والألعاب النارية. مباشرة التحري في المعلومات وتحديد أماكن تخزينها ليتم مداهماتها. وحجز كميتين منفصلتين، الأولى قدرت بما يفوق 47000 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. والثانية ما يفوق 10500وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة إلى حجز 16 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

في نفس السياق، تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول شعبة النيشان من حجز حوالي 879 وحدة من الألعاب النارية من مختلف الأحجام و الأنواع كانت معروضة بالطريق العام للبيع.

عناصر الضبطية القضائية بذات المصالح، أعدت ملفات قضائية بخصوص القضايا المعالجة عن موضوع: حيازة مفرقعات و ألعاب نارية متحصل عليها عن طريق التهريب لترسل إلى الجهات القضائية المختصة.