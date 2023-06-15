غرداية: الرقابة القضائية لدكتور في العلوم الشرعية أوقف في عملية تهريب العملة الأجنبية في رحلة حج

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بالرقابة القضائية لمشتبه به بتهمة مخالفة الاحكام و التنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من الداخل للخارج بعد توقيفه وبحوزته كميات ضخمة من الأموال بالعملة الأجنبية مع التحفظ علي الأموال المحجوزة.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن المشتبه به الذي يحمل صفة دكتور في العلوم الشرعية اوقف بعد الاشتباه به و بحوزته أكثر من 19 ألف دولار و اكثر من 5200 أورو و 100 ريال سعودي أثناء تنقله الي المطار للذهاب في رحلة حج اين تم إحالته علي مصالح الأبحاث التابعة لجهاز الدرك الوطني بغرداية من أجل التحقيق العمق

و بعد استكمال التحقيق في الملف تم تحويل الموقوف و تقديمه أمام وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية الذي قام بسماعه و إحالته علي قاضي التحقيق الذي تمر بالحكم السالف الذكر