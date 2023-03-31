غرداية: العثور علي جثة أم لـ 7 أطفال إختفت اليوم الثاني من رمضان بالقرارة

عثرت عناصر الدرك الوطني مساء اليوم علي جثة امرأة أعلن اختفائها في اليوم الثاني من شهر رمضان بعد تحقيقات معمقة أجرتها المصالح الأمنية حول لغز اختفائها ببلدية القرارة التي تبعد بحوالي 120 كلم عن عاصمة الولاية غرداية.

و حسب المعلومات التي تحوزها النهار فإن التحقيقات مع زوج الضحية الذي قام بالتبليغ عن اختفائها اول يوم أفضت الي اكتشاف القاتل الذي لم يكن سوى شريك حياتها الذي قام بختقها و رميها علي جانب طريق فرعي بالمخرج الجنوبي لبلدية القرارة قبل أن يقوم بالتبليغ علي اختفائها

هذا و أمر وكيل الجمهورية بنقل جثمان الضحية الي مستشفي ترشين ابراهيم من أجل تشريحها و استكمال التحقيقات