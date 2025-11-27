غرداية تتوقع إنتاجا قياسيا من الحبوب يفوق 117 ألف قنطار

تستعد ولاية غرداية لموسم فلاحي واعد، مع توقع تجاوز إنتاج الحبوب خلال حملة الحرث والبذر للموسم 2025-2026 حاجز 117 ألف قنطار.

ووفق مديرية المصالح الفلاحية، ستغطي الحملة مساحة 2,350 هكتار، مع اعتماد تقنية الري بالرش المحوري. وتخَصَّص المساحات الأكبر لزراعة القمح الصلب، المتوقع أن يصل إنتاجه إلى نحو 116,555 ألف قنطار، مقابل 945 قنطارا من الشعير.

وتنتشر الأراضي المزروعة بالحبوب في بلديات متليلي، سبسب، المنصورة، القرارة، بريان، والعطف. مع معدل إنتاج متوقع يفوق 50 قنطارا للهكتار الواحد. ويعزى التفاؤل بالإنتاج القياسي إلى توفر بذور عالية الجودة، واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، والإرشادات الفنية من مصالح الصحة النباتية.

ويعد موسم 2025-2026 من أبرز المواسم في تاريخ غرداية الزراعي، حيث سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الفلاحي المحلي.