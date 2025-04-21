غرداية.. حجز 20 كيلوغراماً من الكوكايين

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بغرداية بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من مادة الكوكايين تقدر بـ 20 كيلوغراما، كانت مخفية بإحكام داخل مركبة سياحية.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الذي جرى تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك بالتعاون مع مختلف الأسلاك الأمنية، للتصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات عبر مختلف المنافذ.