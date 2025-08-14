غرداية : غلق مؤقت للمدخل الشمالي بسبب أشغال استعجالية

أعلنت بلدية غرداية اليوم الخميس، عن غلق مؤقت لطريق المدخل الشمالي للمدينة (الطريق البلدي رقم 102) إنطلاقا من المحور الدوراني بوهراوة العليا. وذلك ابتداء من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى غاية السادسة صباحا (06:00) من اليوم الموالي، الجمعة.

وأوضح بيان البلدية أن هذا الإجراء الصادر بموجب القرار البلدي رقم 25/2023 جاء بعد معاينة ميدانية من طرف مصالح الأشغال العمومية لولاية غرداية. حيث تم تسجيل وجود أحجار كبيرة على الطريق تشكل خطرا على سلامة مستعمليه. مما استدعى التدخل الفوري لإزالتها.

خلال فترة الغلق سيتم توجيه المركبات نحو المدخل الشمالي لبلدية بونورة. عبر الطريق الوطني رقم 1 سيدي أعباز، لتفادي الإزدحام وضمان إنسيابية حركة المرور.

الأشغال تجري تحت إشراف مصالح الأشغال العمومية وبالتنسيق مع الأمن الولائي ومصالح البلدية. مع وضع لافتات وإشارات تنبيهية لضمان سلامة السائقين.

ودعت بلدية غرداية مستعملي الطريق إلى التحلي بالصبر و إتباع تعليمات التحويل المؤقتة مؤكدة أن هذا الإجراء ظرفي وضروري للحفاظ على السلامة المرورية، على أن يعاد فتح الطريق فور الإنتهاء من الأشغال.