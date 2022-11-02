غرس شجيرات زيتون من المسجد الأقصى بجامع الجزائر

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، على غرس شجيرات زيتون من ساحات المسجد الأقصى، بساحة جامع الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رافق الوزير في هذه العملية، الدكتور محمود صدقي عبد الرحمن الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

هذا وتتواصل اليوم الأربعاء، القمة العربية بالجزائر، في يومها الثاني على التوالي. وتنطلق القمة، بجلسة تشاورية مغلقة بين القادة العرب والوفود المشاركة. تليها جلسة العمل الأولى علنية بحضور الصحافة والإعلام. أين سيلقي القادة العرب كلمة حسب أولوية الطلب.

كما سيتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته خلال جلسة عمل ثانية مغلقة. أين ستكون مشاريع القرارات واعتماد مشروع إعلان الجزائر.

أما الجلسة الختامية فستكون علنية، وسيتم خلالها الاعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة. تليها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة الـ32. كما سيختتم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدورة الـ31 بكلمة ختامية.

في حين، سينظم وزير الخارجية رمطان لعمامرة مؤتمر صحفي رفقة الأمين الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.