غرس مليون شتلة.. أكبر حملة وطنية للتشجير غدا السبت

تشهد مختلف ولايات الوطن، حركة تحضيرات حثيثة، لإنجاح حملة غرس مليون شتلة، والتي ستنظم غدا السبت، تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وستشمل الحملة، مختلف ولايات الوطن، حيث جرى ربطها بالجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التغيرات المناخية.

وتشير الأصداء إلى تأهب كبير لمختلف فواعل المجتمع المدني وسائر البلديات والمصالح الإدارية.

وتعدّ العملية “أكبر حملة وطنية للتشجير”، وستنظم بالشراكة مع جمعية الجزائر الخضراء ورئيسها صانع المحتوى الهادف فؤاد معلى.

ويتطلع المنظّمون والمشاركون لغرس مليون شتلة على مدار يوم واحد.

وسيتمّ مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان توافق الأنواع النباتية المختارة مع الظروف المناخية والمحلية لكل ولاية.

وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى تعزيز الغطاء الغابي، والوقاية من انجراف التربة والتصحّر.

وتراهن الحملة كذلك على نشر ثقافة التشجير وروح المشاركة لدى المواطنين، لا سيما فئة الشباب.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، قد شدد على أنّ “المبادرة ليست مجرد حملة تشجير.. بل هي التزام وطني نحو مستقبل أكثر استدامة لبلادنا”.

مشيرا إلى أنّ الهدف “ليس فقط غرس مليون شجرة، بل غرس وعي جديد بأنّ حماية الغابة مسؤولية مشتركة”.

وأضاف الوزير: “نحن على يقين بأن الجزائريين، بمختلف فئاتهم، سيثبتون مرة أخرى قدرتهم على رفع التحدي”.

ودعت الوزارة كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وخاصةً، وجمعيات وهيئات تربوية وتعليمية، والمواطنين. إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الموعد.

وجدّدت الوزارة التزامها بدعم كل المبادرات الهادفة إلى حماية الثروة الغابية وترقية التنمية المستدامة.