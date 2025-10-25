غرس 10 آلاف شُجيرة عبر مختلف وحدات نفطال

أشرف الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، رفقة الأمين العام للنقابة الوطنية للشركة، عبد الحق عمراني، اليوم السبت، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لعملية غرس عشرة آلاف شجيرة عبر مختلف وحدات نفطال على المستوى الوطني.

ويأتي هذا، في إطار الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة المنظمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وحسب بيان للمؤسسة، إنطلقت هذه الحملة، من محطة الخدمات مزفران بزرالدة (الجزائر العاصمة).

وجرت عملية الغرس في أجواء مفعمة بالحيوية وروح التضامن بمختلف وحدات وفروع نفطال عبر القطر الوطني. بمشاركة واسعة لعمال نفطال، إلى جانب متطوعين من المجتمع المدني. في مشهد يجسد قيم التعاون والوعي البيئي. ما جعل هذا اليوم مناسبة وطنية لتعزيز الانخراط الجماعي في حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام نفطال في إنجاح الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة. وتكريس رؤيتها كمؤسسة مواطِنة تعمل من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي. ما يعكس التزامها المتواصل بالمشاركة الفعّالة في حماية البيئة وترسيخ الثقافة البيئية داخل المجتمع.