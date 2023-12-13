غرس 1620 شجرة بغابة السبكتور التي مستها الحرائق بسيدي بلعباس

اشرف صبيحة اليوم والي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي بلكوريصات عبد الكريم على حملة تشجير واسعة وهذا بمناسبة اليوم العالمي للجبال.

أين اعطى والي الولاية اشارة انطلاق حملة إعادة بعث الحياة بغابة سبكتور الواقعة بإقليم بلدية عين البرد، التي مستها الحرائق خلال الصائفة الماضية، من خلال غرس 1620 شجيرة من مختلف الأنواع شارك فيها الحضور من وحدات الجيش الوطني الشعبي و الاسلاك النظامية ومختلف الفعاليات التي شاركت في الحملة وهذا في اجواء اخوية لها دلالات قيمة هدفها اعادة المساحات الخضراء الى غابة سبكتور .