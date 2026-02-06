غرس 5 ملايين شجرة يوم 14 فيفري

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الجمعة، عن تنظيم حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة، يوم 14 فيفري الجاري، بعد نجاح حملة التشجير الوطنية شهر أكتوبر الماضي.

وحسب بيان للوزارة، سيتم يوم 14 فبيفري تنظيم حملة تشجير كبرى لغرس 5 ملايين شجرة. في إطار مجهود وطني متواصل لحماية الغابات وتعزيز الغطاء النباتي.

ويأتي هذا، “بعد النجاح الكبير لعملية التشجير الوطنية ليوم 25 أكتوبر، التي عرفت غرس 1 مليون و410 ألف شجرة بفضل تجند المواطنين، الجمعيات، الشباب ومختلف الهيئات”.

وسيشارك في تنظيم هذه العملية، إلى جانب الوزارة، كل من المديرية العامة للغابات وجمعية الجزائر الخضراء. “ضمن رؤية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية”.

ودعت الوزارة إلى المشاركة الواسعة في هذه الحملة، سواء من طرف المواطنين أو الجمعيات والمؤسسات. فضلا عن الكشافة، الطلبة والتلاميذ.