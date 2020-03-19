غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر تعيد ملف علي غديري للتحقيق

أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بإعادة قضية علي غديري مع حسين ڤواسمية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء.

وأعادت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، وأمرت بإجراء تحقيق تكميلي بخصوص الإتهامات الموجهة للمتهمين الموجودين قيد الحبس الإحتياطي بسجن الحراش.

ويتواجد اللواء السابق غديري رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش عن تهم تزوير أوراق إنتخابية من خلال ختم مزور وتقديم معلومات لأجانب وتزوير.

الجدير بالذكر أنه تم توقيف علي غديري وحسين ڤواسمية بتاريخ 13 جوان 2019، وتم إيداعهما السجن بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء.