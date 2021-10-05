غرفة الإتهام تؤيد أمر إيداع محمد لوكال وترفض الإفراج عنه

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة ، اليوم الإفراج عن وزير المالية السابق محمد لوكال، المتواجد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

ويتابع المتهم لوكال، بتهم ذات صلة بالفساد، تراوحت مابين إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وتلقي مزايا غير مستحقة، خلال تقلد المتهم منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي “BEA”.

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