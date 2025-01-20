غرفة الإتهام ترفض الإفراج عن الصحفي عبد الوكيل بلام

رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن الصُحفي عبد الوكيل بلام. على خلفية متابعته بتهم المشاركة في تنظيم إرهاربي، مع معرفة غرضه ونشاطه ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام والمساس بسلامة الوحدة الوطنية.

وجاء هذا القرار بعد أن استأنفت هيئة دفاعه قرار الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڨة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، جاء توقيف المتهم ومتابعته من قبل نيابة الجمهورية بتاريخ 5 جانفي الفارط. عقب ورود معلومات إلى المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي مفادها قيام شخص بنشر أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور على صفحته بحسابه الخاص فايسبوك.

وبعد إخطار نيابة الجمهورية المذكورة بالوقائع، أمرت ذات المصالح بفتح تحقيق ابتدائي أسفرت نتائجه عن توقيف المتهم، وبعد استغلال الهاتف النقال لهذا الأخير، تبين قيامه بعدة اتصالات ومراسلات مع بعض الإرهابيين المتواجدين خارج التراب الوطني.

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