غرفة الإتهام ترفض الخبرة المضادة في قضية عبد مومن ولد قدور

أيدت غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. فيما يخص رفض الخبرة القضائية المضادة التي أدرجتها هيئة دفاع المدير العام الأسبق لسونطراك المتهم عبد المومن ولد قدور .

من خلال مجريات التحقيق القضائي، كقرينة براءة يستند اليها الدفاع خلال مجريات المحاكمة في القضية المتابع بها موكلهم.

وتتلخص وقائع القضية في صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بالإيطالية إشترتها شركة سوناطراك بالشراكة مع “إيكسون موبيل” بـ1 مليار دولار. كما يتابع في ذات الملف اطارات من نفس المجمع و يتعلق الأمر بكل من “م.احمد” و”هشام .ر” “علي عبد الحميد” و”ب.براهيم”.

كما وجهت للمتهمين تهم ذات صلة بالفساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم .

وتم تسليم المتهم عبد المومن ولد قدور، إلى السلطات الجزائرية لنظيرتها الجزائرية مؤخرا. إثر مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية، لتورطه في ملفات فساد مالية.

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للإشارة أمر شهر أوت المنصرم قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد. بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت بسجن الحراش بسبب قضايا فساد

حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد.

وتم إحضار عبد المومن ولد قدور من أجل الإستماع له في قضايا فساد. على غرار قضية مصفاة النفط “أوغيستا الايطالية” التي تم كراؤها بقيمة 1 مليار دولار.

بالإضافة إلى قضسة ” بيبي ار سي” والتي تتمثل في إبرام صفقات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ناهيك عن قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة وتهم تبديد أموال عمومية.

ولد قدور متورط في قضية كونيناف

كما ورد إسمه خلال التحقيق في قضية فساد الاخوة كونينناف. بعد منحه لمشاريع نفطية بصحراء الجزائر لدول اجنبية بطريقة مخالفة للقانون.

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