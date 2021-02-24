غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة تفرج عن المحامي الموقوف

قررت غرفة الاتهام صباح اليوم الأربعاء الافراج عن المحامي الموقوف “أ. ي” و الذي كان رهن الحبس المؤقت بامر من قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء.

وترتب عن توقيف المحامي المتهم ردة فعل من زملائه المحامين، بمقاطعة العمل القضائي عبر محاكم ومجالس القضاء.

كما تم تنظيم وقفة احتجاجية بمجلس قضاء البليدة تعبيرا عن استيائهم من أمر الإيداع الذي صدر في حق المحامي المتهم رغم الضمانات التي تقدمت بها هيئة دفاعه أمام الجهة القضائية.

و تلى قرار حبس المحامي الموقوف حرب بيانات صادرة من نقابة المحامين بالبليدة والاتحاد الوطني للمحامين ونقابة القضاة.

وهذا ومن المرتقب أن يصدر بيانا من نقابة والبليدة خلال الساعات المقبلة لاصدار قرارا بخصوص استئناف العمل القضائي .