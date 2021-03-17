غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة ترفض الخبرة المضادة في قضية رجل الأعمال لعلاوي

رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الوزير الاول عبد المالك سلال ومدير ديوان سلال سابقا مصطفى رحيال في قضية رجل الأعمال لعلاوي

وتخص الخبرة المضادة الملف المتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال لعلاوي التي تتعلق بفندق” يوڨاريثن بلاص “.

القضيةالمتابع فيها أيضا والي بجاية الاسبق المتواجد هذا الاخير تحت الرقابة القضائي.

رفض الخبرة المضادة سيجعل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة القطب الوطني المتخصص في القضايا المالية والإقتصادية بسيدي امحمد بإحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة قرييا.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ وتمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن بلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.