غرفة الاتهام تؤجل النظر في قضية كوكايين البوشي إلى الأربعاء المقبل

قررت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، النظر في قضية مستورد اللحوم المجمدة المتهم ” كمال البوشي” الموقوڤف في قضية استيراد 7 قناطير من الكوكايين، المتابع فيها هو و 3 متهمين اخرين موقوفين.

ويتعلق الأمر بشقيقين اثنين لكمال البوشي” كل من المدعو ” ناصر” و”محمد” وشريك المتهم الرئيسي وقريبه في نفس الوقت المدعو ” نجيب”،وجاء تأجيل النظر في القضية، بطلب من هيئة الدفاع، حيث نبهت هيئة المحكمة الدفاع بأن الأسبوع المقبل سيكون آخر أجل.

وكشف دفاع المتهم “ب. ناصر” أنه سيتقدم بطلبات امام غرفة الاتهام تتعلق بانتفاء وجه الدعوى في حق موكله المتهم،وهذا لعدم وجود أدلة إثبات تدين موكله.

والجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ،أصدر أوامر إيداع في حق ” صاحب شركة اللحوم المجمدة اضافة إلى شقيقين له، ومتهم رابع، بتاريخ 9 جوان 2018، عن تهم تتعلق بجناية جنايات استيراد وتصدير وتخزين المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة وتبييض الأموال،.

وهي التهم التي تمسك بإنكارها جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي ” كمال البوشي”.