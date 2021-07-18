غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن آيت حمودة

رفضت اليوم غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر الافراج عن البرلماني السابق آيت حمودة عمران المدعو نور الدين وجاء هذا القرار بعدما استأنفت هيئة دفاعه أمر ايداع موكلها الحبس المؤقت الذي صدر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 27 جوان من الشهر المنصرم، هذا بعدما وجهت له تهم تتعلق ببث خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

و للتذكير البرلماني السابق ايت حمودة المدعو نور الدين سبق و ان تم توقيفه من قبل مصالح الأمن بولاية بجاية عقب التصريحات المسيئة لرجال ورموز الدولة الجزائرية كمصالي الحاج و الامير عبد القادر و الرئيس الراحل السابق هواري بومدين التي ادلى بها عبر قناة تلفزيونية خاصة .