غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن هدى فرعون.. ولوح يتورط في قضية جديدة مع الإخوة “كونيناف”

رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء الافراج عن الإفراج عن وزيرة البريد وتكنولوجيا الاعلام سابقا “هدى فرعون”.

الوزيرة السابقة الموقوفة بسجن القليعة متابعة بقضايا فساد لما كانت على راس وزارة البريد.

كما أيدت ذات الهيئة القضائية، طلبات تمديد الحبس الاحتياطي، لكل من وزير العدل السابق الطيب لوح والاخوة كونيناف المتابعين في قضية واحدة.

وجاء هذا الاجراء لأجل استكمال إجراءات التحقيق أمام قاضي القطب بمحكمة سيدي أمحمد.

وتبين حسب مصادر ” النهار اونلاين “، ان الطيب لوح تورط في قضية جديدة مع الاخوة كونيناف.

وتتعلق هذه القضية بتهم اساءة وسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة، يجري التحقيق بشأنها حاليا بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد.

إلى ذلك رفضت أيضا غرفة الاتهام طلبات الإفراج عن الواليين الاسبقين اولهما لولاية البليدة المدعو “بوريشة حميد” اما الثاني لولاية بجاية “ولد صالح زيتوني

وحسب مصادر “النهار” فإن الواليين محل المتابعة نسبت إليهما تهم تتعلق باساءة استغلال الوظيفة.

كما يتابعان بتهمة ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي أفعال ارتكباها خلال توليهما منصبيهما.