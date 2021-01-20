غرفة الاتهام ترفض طلب الإفراج عن رشيد نكاز

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء أمر إيداع الناشط السياسي رشيد نكاز الحبس المؤقت ، مع رفض الإفراج عنه.

وجاء قرار الهيئة القضائية بعدما رافعت هيئة دفاع المتهم صبيحة اليوم مقدمة طلبات الإفراج عنه، وإبقائه تحت الرقابة القضائية الي غاية مثوله للمحاكمة.

ويتابع الناشط المثير للجدل “رشيد نكاز” بتهم تتعلق بجناية تهديد الوحدة الوطنية وتحريض المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على حمل السلاح والتخطيط لمنع المواطنين من الانتخاب” في الاقتراع الرئاسي المقرر يوم 12 ديسمبر 2019 المنصرم.

نسبها اليه قصتي تحقيق محكمة الدار البيضاء عقب توقيفه في ديسمبر 2019 عند نزوله أرض الوطن بمطار هواري بومدين فور عودته من اسبانيا.

ياسمينة د