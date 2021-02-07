غرفة الاتهام تقرر الفصل في ملف الغديري يوم 21 فيفري الجاري

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الفصل في ملف المرشح السابق للرئاسيات واللواء المتقاعد علي الغديري يوم 21 فيفري الجاري.

القرار جاء بعد مرافعة هيئة الدفاع لأجل طلبات إفادته بانتفاء وجه الدعوى او الإفراج عنه إن لم يكن موقوفا لسبب آخر

ويتابع المتهم علي غديري بتهمة إحباط معنوية الجيش نسبها إليه قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالدار البيضاء.

وعليه فإن غرفة الاتهام ستصدر أمرا يا إما بإنتفاء وجه الدعوى أو إحالة ملفه على محكمة الجنح.

وللتذكير فإن المحكمة العليا كانت قد نقضت وابطلت القرار الصادر عن غرفة الاتهام وأمرت في قرارها بأن تنظر هيئة اخرى في ملف الغديري بتشكيلة جديدة.