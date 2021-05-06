غرفة الاتهام تنظر في ملف كريم طابو وسليمان حميطوش يوم الأحد المقبل

الوطني
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غرفة الاتهام تنظر في ملف كريم طابو وسليمان حميطوش يوم الأحد المقبل
بقلم نجيبة سماي

من المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر يوم 9 من ماي المقبل في طلب رفع الرقابة القضائية الذي قدمته هيئة دفاع كريم طابو وسليمان حميطوش.

وجاء هذا الطلب بعد ان امر قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة بئرمرادرايس بوضعهما تحت اجراء الرقابة القضائية بتاريخ 29 من افريل بعد شكوى رفعها ضدهما بوزيد لزهاري الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان

و للإشارة كريم طابو وسليمان حميتوش يخضعان لعدة شروط بما في ذلك وجوب الحضور إلى مركز الشرطة كل أسبوع ، وحظر المشاركة في المظاهرات غير المصرح بها ، وإحالة جوازات السفر من قبل قاضي التحقيق.

و يواجه كريم طابو و سليمان حميطوش عدة تهم وهي :
1- التحريض على التجمهر غير المسلح
2- التجمهر غير المسلح
3- القذف
4- السب و الشتم
5- إهانة موظف أثناء تأدية مهامه
6- المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر
7- السماح بالتقاط و نشر صور دون إذن صاحبها
8- المساس بالوحدة الوطنية.


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