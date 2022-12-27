غرفة ميسي في قطر تتحول إلى متحف

قام المسؤولون عن تنظيم مونديال قطر 2022 سابقا بتحويل الغرفة التي أقام فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى متحف.

كما جاء هذا القرار تخليدا لذكرى تواجد الأيقونة الأرجنتينية في قطر. خاصة وأنه نجح في قيادة رفقائه في منتخب “التانغو” للفوز باللقب.

و تريد الجامعة القطرية تخليد فترة البقاء التاريخي لنجم باريس سان جيرمان لجعل الغرفة ارث سياحي في المستقبل.

يذكر. أن ميسي قدّم مستويات كبيرة في العرس الكروي، و لعب دوار كبيرا في حصول منتخبه على التاج العالمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]