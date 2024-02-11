غرق سفينة في تيبازة

غرقت اليوم الأحد، سفينة تابعة لمشروع محطة تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة.

وحسب أعلنت عنه الشركة الجزائرية للطاقة، صاحبة مشروع إنجاز هذه المحطة, فإن السفينة غرقت اثر “خللا تقنيا على مستوى أحد قوائم السفينة المتخصصة في الأشغال البحرية, تسبب صباح اليوم في فقدان توازنها ما أدى إلى غرقها بعرض ساحل فوكة, أين كانت في مهمة لصالح مشروع إنجاز هذه المحطة”.

وأكدت الشركة ذاتها، أن الحادث “لم يؤثر على سير أشغال انجاز محطة فوكة 2 لتحلية مياه البحر بصفته مشروعا حيويا وهاما”، مضيفة “أنه سيتم انتشال السفينة وتصليح اعطابها خلال “الايام القليلة القادمة”.

وقد تنقل والي الولاية, أبو بكر الصديق بوستة, إلى مكان الحادث حيث اطلع على مجهودات إخراج السفينة من البحر وتنسيق الاتصال مع المؤسسة الجزائرية للموانئ التي قامت بدورها بإرسال قاطرة بحرية بهدف تحويلها لمقر مؤسسة بناء وإصلاح السفن “ايكوراب” ببوهارون.