غرق طفلين بوادي موزاية بعد اختفاىهما في ظروف غامضة في البليدة

لقي طفلين الاول يبلغ من العمر 8سنوات والثاني 12سنة حتفهما غرقا بوادي موزاية غرب البليدة. حيث اختفى الطفلين من حي بن مويمن بالعفرون منذ يومين.

اين تم فتح تحقيق من طرف فرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون حول ظروف اختفاىهما ، وبعد ورود معلومات بوجودها بوادي موزاية.

حيث أكد شهود عيان أنهم شاهدوا طفلين بالقرب من الوادي. اين تدخلت فرقة الغطس للحماية المدنية بالبليدة وبعد ساعتين من البحث المتواصل تم العثور على جثتيهما.كما قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بموزاية بفتح تحقيق لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.