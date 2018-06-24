غرق طفل في حوض مائي بالدشمية في البويرة

غرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة في حوض مائي يستعمل للسقي بقرية ذراع الأبيض التابعة لبلدية الدشمية جنوب ولاية البويرة.

الحادثة وقعت في حدود الساعة الخامسة مساءاً بعد تفطن العائلة لغياب الطفل عن المنزل منذ ظهر اليوم الأحد،

خاصة مع الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة الذي شهدته البويرة والعديد من المناطق المجاورة،

ليتم العثور على الطفل جثة هامدة من طرف أحد الجيران لتتدخل مصالح الحماية المدنية بسور الغزلان لانتشال جثة الضحية وتحويلها نحو مستشفى مدينة سور الغزلان،

في حين فتحت مصالح الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة التي تعد الثانية بدائرة سور الغزلان،

بعد غرق طفل يبلغ من العمر 12سنة في بركة مائية بواد جقام أواخر شهر رمضان المنقضي.