غرق طفل 11عاما في مجمع مائي بالقرية الفلاحية محبوبة بتيزي وزو

أخبار الجزائر
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غرق طفل 11عاما في مجمع مائي بالقرية الفلاحية محبوبة بتيزي وزو
بقلم صفية إيبارودان

لقي عشية أمس طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصرعه غرقا بمجمع المائي، الواقع بالقرية الفلاحية محبوبة التابعة لبلدية تيميزار بتيزي وزو.

اين قام بعض مواطني المنطقة حوالى الخامسة زوالا، من اخراجه جثة هامدة، قبل وصول مصالح الحماية المدنية، لنقله لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاسشتفائية بعزازقة.

و قد باشرت المصالح الامنية بدورها في فتح تحقيق لمعرفة حيثيات الحادثة المريعة التي راح ضحيتها ابن 11 عاما، والتي تبقى ظروف غرقه مجهولة.

وقد وجهت مصالح الحماية المدنية نداء لكل الاولياء التوخي بالحيطة والحذر و مراقبة ابناءهم على هذه المجمعات المائية والآبار التي يستعملها فلاحي المنطقة لسقي اراضيهم التي يجب هم بدورهم ان يؤمنونها لكي لا يصل إليها الاطفال .


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