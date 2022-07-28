غرق 4 أطفال بسد واد ملاق بسوق اهراس

انتشلت، عشية اليوم، عناصر من فرقة الغطاسين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية سوق اهراس، 3 اطفال تتراوح اعمارهم ما بين 8 14 سنة ، ينحدرون من مدينة مداوروش.

فيما يبقى البحث جاري بخصوص الغريق الرائع على مستوى سد واد ملاق، حيث تم تحويل جثث الغرقى الثلاثة على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مداوروش.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية فريق من الغطاسين لأجل البحث وانتشال جثث الغرقى وسيارتين للإسعاف و 4 زوارق نصف صلبة.

من جهتها المصالح الامنية المختصة وعقب سماعها بالحادث الاليم، تنقلت الى عين المكان.

وقامت بمعاينة اولية، وفتحت تحقيق امني لمعرفة اسباب الحادث الحقيقية.

هذا وقد خيم الحزن والأسى على مدينة مداوروش، بعد انتشار خبر غرق 4 اطفال مرة واحدة بسد واد ملاق خاصة وأن الأمر يتعلق بشقيقين من عائلة وشقيقان اخران من عائلة اخرى.