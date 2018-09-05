غرق 86 شخصا منهم 48 بالشواطئ الممنوعة للسباحة خلال 3 أشهر

سجلت وحدات الحماية المدنية، منذ الفاتح جوان إلى غاية نهاية أوت الماضي 72820 تدخل عبر 401 شاطئ مسموح للسباحة.

وحسب ما أفاد بيه بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، فإن هذه التدخلات سمحت بإنقاذ 48381 شخص من الغرق في الشواطئ المسمـوحة للسباحة.

في حين تم تسجيل وفاة 86 شخص، منهم 48 في الشواطئ الممنوعة للسباحة، والباقي عبر الشواطئ المسموحة للسباحة، منهم 13 شخص توفوا غرقا خارج أوقات الحراسة.

وبخصوص الأشخاص ضحايا الزلاجات المائية، قام أعوان الحماية المدنية بإنقاذ و إسعاف 13 شخص

أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، في حين تم تسجيل وفاة 04 أشخاص.