غرني جمالي فتعاقدت مع شيطان.. نال مني وتركني أعاني

خطيئة.. ندم فتوبة

لن ألوم أحدا ولن أتهرّب من المسؤولية، لأنني وحدي من أتحمّل تبعاتها، وحدي من أقضي الليل والناس نيّام أبكي وأندب حظي، وحدي من أتجرع الألم ويتمزّق قلبي حسرة وندما كلما سمعت عن شابة زفّت إلى بيت الزوجية، لأنني حرمت نفسي من هذا الامتياز، بل الحق الذي جعله الله لحواء، ذلك لأنني استعجلت واستجبت إلى نداء الشيطان، فحدث ما لم يكن في الحسبان.

أنا سماح من ولاية البليدة، أبلغ من العمر 32 سنة، حتى لا أخوض كثيرا في تفاصيل حكايتي، لأنها موجعة وتدمي القلب، أفضّل المختصر المفيد، وأقول أنني فتاة جميلة، جذّابة وبيضاء البشرة، أحظى بالقبول والإعجاب من طرف الجميع، غير أن هذه الامتيازات لا يمكنني استغلالها، بعدما شطبت عليها بجرة قلم، وسلّمت نفسي لذئب بشري أمضى بكل فخر على أنوثتي وجعلني شبه امرأة.

مخطئة تائبة إلى الله عزّ وجل، أردت من خلال هذا المقال أن أمرر رسالتي وأطرح انشغالي، أطمع أن أجد الحل المناسب لمشكلتي، فليس لديّ حل إلا رجلا شهما يحميني ويسترني، يتخذني زوجة وله في ذلك الأجر والثواب، فمن ستر سُتر، وما يقدّمه الآن يجده عند الله، لا أمانع إن كان أرمل أو مطلقا بطفلين على الأكثر، سنه حتى 45 عاما، يحسن إليّ، وأعده بالاهتمام وحسن الرعاية، لمن يهمه أمري رقم هاتفي وكل معلوماتي لدى الجريدة.

نادمة ومقبلة على حياة يسودها الصدق والوضوح والله على ما أقول شهيد.