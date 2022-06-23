غريبة هي الدنيا…

تجمعنا بأشخاص يتركون بصمة سوداء في حياتنا، فنتمنى حينها لو أننا ما عرفناهم يوما.

وأحيانا أخرى، تجمعنا بأشخاص ينثرون الياسمين على صحراء أيامنا ـ فنتمنى لو أننا ما عشنا عمرنا الغابر من دونهم.

غريبة هي الدنيا…

هي أقدار لا نملك أمامها إلا أن نقول بكل يقين: قدّر الله وما شاء فعل. فالأقدار مراكب تحملنا لا نعرف أين سترسو بنا.