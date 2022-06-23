غريبة هي الدنيا…
بقلم النهار أونلاين
غريبة هي الدنيا…
تجمعنا بأشخاص يتركون بصمة سوداء في حياتنا، فنتمنى حينها لو أننا ما عرفناهم يوما.
وأحيانا أخرى، تجمعنا بأشخاص ينثرون الياسمين على صحراء أيامنا ـ فنتمنى لو أننا ما عشنا عمرنا الغابر من دونهم.
غريبة هي الدنيا…
هي أقدار لا نملك أمامها إلا أن نقول بكل يقين: قدّر الله وما شاء فعل. فالأقدار مراكب تحملنا لا نعرف أين سترسو بنا.
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همسة
أقداركم تؤخذ من أفواهكم، فإن دعوت الله بالنجاح ستنجح، وإن دعوته بالتوفيق فستتوفّق، وإن دعوته بالتيسير سييسّر لك كل أمورك. كما أن الله لن يلهمك الدعاء بشيء لا يريده لك ولا ليمنعك أجره، بل يلهمك لأنته يريدك أن تأخذ ما تتمنى بإذنه، فتفاءل بالخير تجده، وأعلم أن الله ما دام قد ألهمك الدعاء، فأمنيتك لك.
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